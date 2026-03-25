Ушёл легендарный голос эстрады: Заслуженный артист России Виталий Псарев скончался на 75-м году жизни

Он был солистом «Поющих гитар».

Заслуженный артист России Виталий Псарев ушёл из жизни внезапно на 75-м году. Об этом в своём блоге написала гендиректор «Петербург-концерта» Екатерина Артюшкина.​

Виталий Псарев появился на свет в Хабаровске в 1951 году. С юных лет он увлёкся музыкой: в 16 лет уже выступал в ресторане, где пел, аккомпанировал на фортепиано и возглавлял оркестр.

После окончания дирижёрско-хорового факультета Ленинградской консерватории в 1974 году он устроился в «Ленконцерт», а через год присоединился к знаменитому ВИА «Поющие гитары» в качестве вокалиста.

В советскую эпоху этот коллектив пользовался среди молодёжи успехом, сопоставимым с популярностью The Beatles.​

С 1980 года Псарев выступал в Государственном концертном оркестре России, а с 1982-го начал давать сольные концерты.

Он плодотворно работал с такими композиторами, как Марк Фрадкин, Максим Дунаевский и Андрей Петров. Зрителям запомнились его голос и актёрская игра в фильмах «Госпожа министерша» и «В старых ритмах».