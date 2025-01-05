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На крещение в дореволюционном Петербурге был запрет, который не нарушала даже императорская семья

5 января 2025 17:02
На крещение в дореволюционном Петербурге был запрет, который не нарушала даже императорская семья
На крещение в дореволюционном Петербурге был запрет, который не нарушала даже императорская семья
Фото Городовой.ру

Традиции XIX века: от водоосвящения до купания под пушечные залпы.

Петербургские празднования Крещения в XVIII–XIX веках были не просто религиозным событием, а настоящим зрелищем, в котором переплетались духовность, курьезы и народные обычаи.

Иордань как центр событий

Главные иордани устраивались на набережной у Зимнего дворца и возле Петропавловской крепости. Над прорубью возводили украшенный павильон с позолотой и иконами, а над водой размещали изображение Святого Духа. Люди верили, что купание в освященной воде исцеляет от болезней и приносит удачу, поэтому в ледяную Неву погружались даже младенцы.

Императорский пример

Кульминацией праздника был крестный ход, в котором участвовала царская семья. Императоры и императрицы демонстрировали поразительную стойкость, выходя на мороз в легкой одежде. Например, Александр I присутствовал на водоосвящении в одном мундире, а его супруга шла с тонкой вуалью вместо теплого головного убора. Их примеру следовали и горожане, доказывая свою веру и закалку.

Опасности и курьезы

Одним из самых драматичных эпизодов стало случайное боевое попадание картечи из пушки в помост у иордани. Снаряд разбил окна Зимнего дворца и ранил городового. Это событие посчитали покушением, и на несколько лет празднование перенесли в Царское Село.

Среди народных курьезов особенно выделяется случай с женщиной, которая пыталась унести домой бочонок освященной воды, но сбила священника, рассердившегося и потребовавшего вылить воду обратно в Неву.

Купание как искупление

После водоосвящения горожане спешили окунуться в ледяную воду. Молодежь, особенно девушки, делали это не только из-за веры в целебные свойства, но и чтобы «смыть грех» святочного гадания.

Современность и традиции

Сегодня Крещение в Петербурге сохраняет свою особую атмосферу. Главная иордань размещается у Петропавловской крепости, и ежегодно 19 января тысячи горожан повторяют традицию купания, наследуя дух своих предков.

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Автор:
Игорь Мустафин
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