Списал или запомнил: как будут проверять работы ЕГЭ по обществознанию после утечки ответов

Сканы реальных вариантов ЕГЭ по обществознанию слили в интернет прямо в день экзамена.

В день проведения ЕГЭ по обществознанию произошёл серьёзный инцидент — ответы на экзаменационные задания были слиты в интернет.

Сканы реальных вариантов мгновенно разошлись по школьным чатам. По словам преподавателей, такого не было уже более 7 лет.

Возникает вопрос: как теперь будут проверять, кто списал, а кто нет? И чем это грозит выпускникам? На этот вопрос порталу «Городовой» ответил учитель высшей категории Андрей Дорожков.

«Очень неоднозначная ситуация»: эксперт о скандале и его последствиях

Андрей Дорожков отметил, что не все так просто.

«Очень неоднозначная ситуация. Ну, то, что задания были доступны — это не вина выпускников. Конечно, сейчас будет идти проверка по всей этой ситуации и уже как решит контролирующая организация так и будет».

Он подчеркнул, что ответственность за произошедшее несут не выпускники, а те, кто допустил утечку информации.

«Списал или запомнил?»: как доказать вину выпускника?

По мнению учителя, возможно, выпускникам не придется доказывать свою честность.

«Если выпускник писал во время экзамена, не используя никаких дополнительных средств, кроме допустимых, то он сам написал. А то, что он мог прочитать до экзамена и запомнить… прекрасная память».

Доказать, что конкретный ученик видел слитые задания, практически невозможно.

«И очень сложно доказать, а точнее не возможно доказать видел ли тот или иной выпускник доступные задания по предмету», — заявил Дорожков.

«Заложники» ситуации: кто пострадает больше всего?

Андрей Дорожков выразил сожаление о том, что «именно в такой ситуации «заложниками» становятся выпускники». Он считает, что несправедливо наказывать тех, кто честно готовился к экзамену и писал его самостоятельно.

Наказать виновных: кто должен понести ответственность за утечку?

Эксперт убежден, что «необходимо наказывать тех, кто это совершает — «сливает», а ученик здесь не при чем». Важно найти и привлечь к ответственности тех, кто организовал утечку, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем.