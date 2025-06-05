Новые меры поддержки материнства: петербургские студентки и многодетные семьи получат значительную помощь от города

В Санкт-Петербурге появится новая мера поддержки беременных студенток в виде единовременной выплаты в размере 100 тысяч рублей.

Об этом сообщил депутат Законодательного собрания Денис Четырбок. Депутаты городского парламента поддержали документ в первом чтении на заседании. Это важный шаг в поддержку материнства и детства в регионе.

Кто получит выплату? Критерии отбора и количество потенциальных получателей

Инициатива губернатора коснется петербурженок, вставших на учет по беременности и обучающихся в очной форме. По данным городского Комздрава, под этот критерий подпадает 266 женщин.

Это — целевая помощь, направленная на поддержку тех, кто совмещает учебу и подготовку к материнству.

Забота о матери и ребенке: цель выплаты и ее значение для региона

«Мера направлена на защиту здоровья матери и ребенка, а также поддержку рождаемости в регионе», — уточнил Четырбок.

Выплата — это не только материальная помощь, но и признание важности роли матери в обществе, а также стимул для повышения рождаемости.

Комплекс мер поддержки: компенсация за обучение, погашение ипотеки и помощь школьницам

Ранее Смольный попросил петербургский парламент рассмотреть три поправки о помощи беременным студенткам и многодетным семьям в Социальный кодекс по предложению губернатора Александра Беглова.

Первая поправка дает многодетным семьям право на компенсацию 50% стоимости обучения одного ребенка в городском колледже или вузе, вторая — выплату до 550 тыс. рублей на погашение ипотеки, третья — единовременную помощь беременным школьницам и студенткам.

Опыт Ленобласти: единовременная выплата и компенсация аренды жилья

Аналогичная мера действует с 1 января 2025 года в Ленобласти. Кроме единовременной выплаты в 100 тыс. рублей, студентки в регионе могут рассчитывать на частичную компенсацию аренды жилья.

Новые меры поддержки станут важным шагом в улучшении демографической ситуации в Петербурге и повышении качества жизни семей с детьми.