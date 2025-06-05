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ДТП – не приговор: эксперты назвали дефекты, с которыми можно смело брать подержанное авто

Опубликовано: 5 июня 2025 08:32
авто с пробегом
ДТП – не приговор: эксперты назвали дефекты, с которыми можно смело брать подержанное авто
globallookpress/Victor Lisitsyn

Как определить, стоит ли покупать автомобиль с проблемами.

Покупка подержанного автомобиля — это всегда риск. На сайтах классифайдов можно найти немало объявлений о продаже автомобилей с некоторыми проблемами, включая средние и серьезные ДТП.

О том, с какими именно дефектами подержанные машины можно покупать, «Газете.Ru» рассказали эксперты сервиса «Авто.ру Отчеты». Знание этих нюансов поможет сделать выгодную покупку и избежать серьезных проблем в будущем.

Легкие повреждения: царапины, сколы, неисправности колес и стекол — не повод для отказа

«К легким повреждениям относятся неисправности колес, стекол, стоп-сигналов и других стеклянных элементов, а также царапины, сколы и потертости пластиковых деталей», — рассказали в компании.

Такие дефекты обычно легко устраняются и не влияют на безопасность и функциональность автомобиля.

Косметические дефекты: если вложиться в ремонт — это может быть выгодным вариантом

Если покупатель готов вложиться в новоприобретенный автомобиль, можно рассмотреть машину с легкими косметическими дефектами. Как правило, это неглубокие поверхностные повреждения лакокрасочного покрытия, которые не затрагивают металл.

Важно не затягивать с ремонтом глубоких повреждений, чтобы на них не появилась ржавчина. Небольшие царапины и сколы могут стать поводом для торга и снижения цены.

Серьезные поломки: что должно насторожить при осмотре автомобиля

Серьезными поломками, которые могут потребовать значительных трат, считаются те, что приводят к изменению геометрии деталей кузова — это вмятины, заломы, перекосы, разрывы метала и пластика, отметили в сервисе. Такие повреждения могут свидетельствовать о серьезном ДТП и скрытых проблемах с кузовом и подвеской.

Покупать или не покупать: как оценить риски и выгоды при покупке подержанного авто

Перед покупкой подержанного автомобиля необходимо тщательно осмотреть его, проверить историю и оценить стоимость ремонта. Не стоит бояться небольших дефектов, но следует избегать машин с серьезными повреждениями кузова и неисправностями важных узлов и агрегатов.

Грамотный подход к выбору подержанного авто поможет сэкономить деньги и избежать неприятных сюрпризов.

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Автор:
Ксения Пронина
Автоновости
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