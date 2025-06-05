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Из прошлого в настоящее: как Новая Голландия стала сердцем Петербурга

Опубликовано: 5 июня 2025 09:02
Новая Голландия
Из прошлого в настоящее: как Новая Голландия стала сердцем Петербурга
Global Look Press / Nikolay Gyngazov

Почему стоит посетить Новую Голландию?

Новая Голландия — это один из самых необычных и интересных уголков Санкт-Петербурга, который сочетает в себе богатую историю и современную культурную жизнь. Этот рукотворный остров в дельте Невы появился благодаря усилиям Петра I и его стремлению создать мощный флот.

Как появился остров

В начале XVIII века, когда Петр I строил Санкт-Петербург и одновременно развивал Северный флот, возникла необходимость в удобном месте для хранения корабельного леса.

Для этого в 1719 году между Невой и Мойкой были прорыты два канала — Крюков и Адмиралтейский. Эти каналы соединили Неву и Мойку, и между ними образовался остров, который назвали Новой Голландией.

Название связано с тем, что Петр I приглашал голландских кораблестроителей, и место напоминало голландские верфи. Кроме того, на острове хранили лес по голландской технологии — вертикально, на торцах, что было необычно для России и ассоциировалось с Голландией.

Развитие острова

В 1730-х годах на острове появились первые деревянные склады. Позже деревянные постройки заменили на каменные. Известный французский архитектор Жан-Батист Валлен-Деламот украсил здания арочными порталами в стиле раннего классицизма, которые стали архитектурной визитной карточкой острова.

В XIX веке на Новой Голландии построили тюрьму для моряков, а также лабораторию Морского ведомства, где работал Дмитрий Менделеев.

Здесь же испытывали военные корабли и подводные лодки, а в начале XX века на острове установили радиостанцию, сыгравшую роль в Октябрьской революции.

Современное возрождение

В 2004 году началась масштабная реставрация и реконструкция. Несмотря на пожар в 2005 году, который повредил исторические здания, проект удалось реализовать — к 2011 году остров впервые за почти 300 лет открылся для посетителей.

Сегодня Новая Голландия — это современное общественное пространство с парком, арт-объектами, кафе, театральными и образовательными площадками. Здесь проходят фестивали, концерты, выставки, а зимой работает каток под открытым небом.

Для детей создана большая игровая зона, а взрослые могут насладиться атмосферой живого культурного центра в самом сердце Петербурга.

Почему стоит посетить Новую Голландию

  1. Это уникальное сочетание истории и современного искусства;
  2. Архитектура XVIII века прекрасно сохранилась и гармонично вписана в современный дизайн;
  3. На острове всегда много интересных событий — от уличных концертов до киносеансов под открытым небом;
  4. Пространство подходит для прогулок в любое время года и для всей семьи.

Теперь Новая Голландия — это отличный пример того, как историческое наследие можно сохранить и сделать частью современной городской жизни.

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Автор:
Юлия Аликова
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