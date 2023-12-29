На новогодних фотографиях получитесь как модель: важно учесть три нюанса

Чтобы хорошо получаться на фотографиях, вовсе не обязательно часами репетировать позы у зеркала. Достаточно придерживаться трех простых правил — и тогда красивые снимки вам обеспечены.

Прежде всего, обратите внимание на позу. Выпрямите спину, но не стойте слишком ровно. Например, можно слегка согнуть ногу в колене, а руку положить на пояс. Так фотография будет выглядеть менее статичной и более живой.

Также уделите внимание одежде. Зачастую трикотажные вещи на фото добавляют объема и искажают фигуру. Поэтому вместо свитера лучше сделать выбор в пользу жакета, который хорошо держит форму.

А чтобы казаться стройнее, развернитесь к камере боком. Подайте плечо вперед, а если фотографируетесь в полный рост, разверните еще и носки. Когда в объективе видно не все тело, а лишь ¾, человек выглядит более худым, отмечает портал BeautyInsider.

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