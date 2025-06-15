На варенье появилась плесень? Вот почему, и что можно сделать с ним на кухне

Не подходит для тех случаев, когда грибковые споры уже образовали шапочку.

Вы открываете банку варенья, сваренного с любовью прошлым летом, а там... белёсые очаги плесени. Паника? Не спешите его выбрасывать. Мы выяснили, что делать, если варенье «зацвело», и почему это случается.

Ошибки прошлого лета

По словам кулинарных экспертов, чаще всего виноваты не ягоды и не жара, а сами заготовщики. Вот самые частые причины появления плесени:

Сахара мало — если вы решили сделать «меньше сладкого, больше пользы», помните: сахар служит консервантом. И его нужно до двух кило на кило ягод .

— если вы решили сделать «меньше сладкого, больше пользы», помните: сахар служит консервантом. И его нужно . Недоварили — если сироп растекается по тарелке, значит, пора вернуть кастрюлю на плиту.

— если сироп растекается по тарелке, значит, пора вернуть кастрюлю на плиту. Закрыли горячее — банки потеют, капли конденсата падают в варенье, и вуаля: отличная среда для плесени.

— банки потеют, капли конденсата падают в варенье, и вуаля: отличная среда для плесени. Банки были мокрые или плохо простерилизованы — да, иногда дело в «мелочах».

Спасти или выбросить?

Если плесени немного, не всё потеряно. Варенье можно переварить 5–7 минут с добавлением сахара — примерно 100 грамм на килограмм. Получившийся сироп идеально подойдёт для компотов, киселей и выпечки.

А если банка вызывает хоть малейшее сомнение (вздутие, ржавчина, кисловатый запах) — лучше не рисковать, отмечает АиФ.

Как хранить, чтобы не плесневело?

Используйте небольшие баночки , чтобы не оставались надолго открытыми.

, чтобы не оставались надолго открытыми. Храните в прохладном, сухом месте — идеальный вариант: 10–12 °C.

— идеальный вариант: 10–12 °C. Варенье с косточками лучше съесть в течение года — это не вечная заготовка.

Вывод: не каждое пятнышко плесени — приговор. Но если готовите варенье — не экономьте на сахаре, стерилизуйте баночки и закатывайте только на остывшее. Тогда к следующему лету сюрпризов будет меньше.