Нанесите на скатерть это средство с кухни: жирное пятно испарится как по волшебству

После застолья скатерть нередко выглядит пугающе: на ней могут остаться пятна от алкоголя, салатов и фруктов. Но сложнее всего вывести остатки жира, который случайно капнул на текстиль.

Обычный порошок не всегда может справиться загрязнениями. Именно поэтому, прежде чем отправлять материал в машинку, его нужно подготовить.

Как только гости ушли, на следы жира тут же стоит нанести гель для мытья посуды и оставить на несколько минут. Когда средство впитается, замочите скатерть в теплой воде с небольшим количеством средства для стирки на два часа. После останется лишь прополоскать. От пятен не останется и следа, пишет портал «Гутен морген».

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