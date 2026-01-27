Нашел в итальянской книге рецепт свекольной ботвы: теперь выбрасываю только «жопку» от плода

В России свекольную ботву чаще всего отправляют в компост или на корм животным, и совершенно напрасно. В Европе её уже много столетий считают не отходом, а полноценным и очень полезным продуктом питания, который заслуживает места на обеденном столе.

Польза, которой мы пренебрегаем

Оказывается, в нежных молодых листьях и стеблях содержится даже больше некоторых витаминов и минералов, чем в самом корнеплоде. Например, они богаты витамином К, железом, кальцием и антиоксидантами. Это делает ботву ценной добавкой к рациону, особенно для тех, кто следит за здоровым питанием.

Как её используют в кулинарии

Европейские хозяйки давно освоили множество способов её приготовления. Молодую ботву добавляют в свежие салаты, тушат как шпинат, кладут в витаминные супы и холодные борщи. Крупные листья используют для голубцов вместо капустных. Из неё даже готовят начинки для пирогов и запеканок. Сегодня блюда из свекольной ботвы можно встретить не только в домашней кухне, но и в меню современных ресторанов, где ценят её нежный, слегка землянистый вкус.