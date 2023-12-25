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Настоящую икру от подделки отличает эта деталь: ищите указание на упаковке

Настоящую икру от подделки отличает эта деталь: ищите указание на упаковке
Как выбрать качественную икру

Один нюанс многое расскажет о продукте.

При покупке красной икры всегда есть риск нарваться на подделку. Поэтому важно знать, на какие нюансы обращать внимание при выборе. Оказывается, есть один признак, который поможет убедиться в качестве продукции.

Вам нужно найти дату упаковки продукта. Икра должна быть заготовлена в период с июня по октябрь. Именно в это время добывают лосось. Если видите иные даты, есть вероятность нарваться на имитацию.

А чтобы обезопасить себя наверняка, покупайте икру в проверенных магазинах и не гонитесь за слишком низкой ценой. Также старайтесь выбирать деликатес в жестяных банках, которые упаковывают на Дальнем Востоке. А вот пластиковых, стеклянных и других тар лучше избегать, отмечает НСН.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Общество Продукты питания Советы
25 декабря 2023 10:30
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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