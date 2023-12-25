Настоящую икру от подделки отличает эта деталь: ищите указание на упаковке

При покупке красной икры всегда есть риск нарваться на подделку. Поэтому важно знать, на какие нюансы обращать внимание при выборе. Оказывается, есть один признак, который поможет убедиться в качестве продукции.

Вам нужно найти дату упаковки продукта. Икра должна быть заготовлена в период с июня по октябрь. Именно в это время добывают лосось. Если видите иные даты, есть вероятность нарваться на имитацию.

А чтобы обезопасить себя наверняка, покупайте икру в проверенных магазинах и не гонитесь за слишком низкой ценой. Также старайтесь выбирать деликатес в жестяных банках, которые упаковывают на Дальнем Востоке. А вот пластиковых, стеклянных и других тар лучше избегать, отмечает НСН.

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