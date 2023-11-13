Грязную духовку очистит дешевая мазь из аптечки: столетний жир и нагар сразу отойдут

Чем отмыть жир и нагар с дверцы плиты

Средство оказалось полезным не только в косметических целях.

Хозяйки нередко забывают, что после готовки духовой шкаф обязательно нужно мыть. Иначе спустя пару использований дверца покрывается слоем жира и грязи.

Обычной водой следы от пищи уже не отмыть, и в ход идут уксус, сода и лимонная кислота. Однако при этом покрытие может пострадать.

Вместо привычных универсальных очистителей лучше использовать самый обычный вазелин. Его нужно нанести на загрязненные места духовки тонким слоем и оставить на пять минут. После останется лишь убрать жир и остатки средства сухой тряпкой, пишет автор блога «Ирина Полянская».

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