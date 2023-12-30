Найден самый вредный ингредиент новогодних салатов: уберите из всех блюд

Каждый год на столах россиян появляются традиционные оливье, селедка под шубой и другие известные салаты. Однако в каждом из них есть один ингредиент, который сильно подрывает здоровье. Поэтому стоит поискать для него подходящую альтернативу.

Врач-диетолог Андрей Бобровский в беседе с порталом «Городовой» рассказал о самом вредном продукте в составе классических новогодних блюд. По словам специалиста, это калорийный майонез, который содержит консерванты и насыщенные жиры.

«Майонез вредный по нескольким причинам. Во-первых, жиры и добавки вредят сердечно-сосудистой системе. А калорийность увеличивает массу тела. Во-вторых, это опасность пищевых отравлений. Салаты готовят в больших количествах, а потом несколько дней едят. А молочные продукты — это хорошая питательная среда для пищевых инфекций. В-третьих, высокое содержание соли», — объяснил врач.

Кроме этого, медик рассказал, чем стоит заправлять салаты, чтобы блюда стали более полезными. Вариантов может быть несколько.

«Майонез можно заменить домашними заправками на основе греческого йогурта. В него можно добавить немного острых специй: горчицу, перец, приправы. Получится более адекватная альтернатива майонезу. Гуакамоле на основе авокадо тоже достаточно популярно. Также есть хумус, в котором меньше животных жиров. И, конечно, соус песто», — добавил специалист.

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