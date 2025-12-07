Не антенна и не декор: что за конструкция стоит на Думской башне Петербурга

Достаточно поднять голову у Невского проспекта — и на крыше старинной башни можно заметить тонкую металлическую конструкцию, которую часто принимают за современную антенну.

Думская башня — один из самых узнаваемых ориентиров Невского проспекта. Её построили в начале XIX века по распоряжению Павла I, когда здание городской Думы стало центром самоуправления Петербурга. Архитектор Джакомо Феррари пристроил к Думе отдельную, пятиярусную башню с часами и смотровой площадкой — деталь, типичную для европейских ратуш, но редкую для Петербурга.

Башня быстро стала доминантой проспекта, а её силуэт — постоянной частью панорамы центра города.

Главная тайна наверху

Металлическая конструкция, которую сегодня нередко принимают за антенну, — это историческая пожарная каланча, созданная в середине XIX века архитектором Беретти.

Её назначение было предельно практичным: с платформы наблюдали за городом и передавали сигналы о пожарах или наводнениях.

В башне постоянно дежурили 10–12 пожарных. Они поднимались по внутренним лестницам наверх и следили за окрестностями, особенно за деревянными кварталами, где огонь распространялся мгновенно.

Как передавали сигналы

Каланча работала по чёткой системе оповещения. На металлической конструкции поднимали:

сигнальные шары и доски — днём;

белые и красные фонари — ночью;

флаги разных цветов — при крупных пожарах.

Сигналы сообщали, где и какой силы возник огонь.

Например, зелёный флаг требовал участия пожарных команд ближайших районов, красный — всех частей города. Отбой тревоги тоже имел собственный знак: днём — доска, ночью — два красных флага и белый фонарь между ними.

Система работала более 120 лет — до тех пор, пока город не обзавёлся телефонной связью и централизованной пожарной охраной.

Почему конструкция сохранилась

Сегодня пожарная каланча на Думской — редкий пример сохранившегося сигнального сооружения XIX века. Она больше не выполняет практическую функцию, но остаётся частью исторического облика проспекта.

И если посмотреть на неё внимательнее, легко представить, как по этим же решёткам поднимали фонари, а с высоты башни отслеживали весь центр Петербурга.