Не антенна и не декор: что за конструкция стоит на Думской башне Петербурга

Думская башня — один из самых узнаваемых ориентиров Невского проспекта. Её построили в начале XIX века по распоряжению Павла I, когда здание городской Думы стало центром самоуправления Петербурга. Архитектор Джакомо Феррари пристроил к Думе отдельную, пятиярусную башню с часами и смотровой площадкой — деталь, типичную для европейских ратуш, но редкую для Петербурга.
Башня быстро стала доминантой проспекта, а её силуэт — постоянной частью панорамы центра города.
Главная тайна наверху
Металлическая конструкция, которую сегодня нередко принимают за антенну, — это историческая пожарная каланча, созданная в середине XIX века архитектором Беретти.
Её назначение было предельно практичным: с платформы наблюдали за городом и передавали сигналы о пожарах или наводнениях.
В башне постоянно дежурили 10–12 пожарных. Они поднимались по внутренним лестницам наверх и следили за окрестностями, особенно за деревянными кварталами, где огонь распространялся мгновенно.
Как передавали сигналы
Каланча работала по чёткой системе оповещения. На металлической конструкции поднимали:
- сигнальные шары и доски — днём;
- белые и красные фонари — ночью;
- флаги разных цветов — при крупных пожарах.
Сигналы сообщали, где и какой силы возник огонь.
Например, зелёный флаг требовал участия пожарных команд ближайших районов, красный — всех частей города. Отбой тревоги тоже имел собственный знак: днём — доска, ночью — два красных флага и белый фонарь между ними.
Система работала более 120 лет — до тех пор, пока город не обзавёлся телефонной связью и централизованной пожарной охраной.
Почему конструкция сохранилась
Сегодня пожарная каланча на Думской — редкий пример сохранившегося сигнального сооружения XIX века. Она больше не выполняет практическую функцию, но остаётся частью исторического облика проспекта.
И если посмотреть на неё внимательнее, легко представить, как по этим же решёткам поднимали фонари, а с высоты башни отслеживали весь центр Петербурга.