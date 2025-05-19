Городовой / Общество / Рособрнадзор запускает платформу для «мгновенной» обратной связи на ЕГЭ
Эксклюзив
Последние новости
Игра в «зайца» теперь невыгодна: Петербург меняет систему штрафов за неоплаченный проезд Город
«Основоположник наращивания ногтей — стоматолог»: стоит ли покрывать зубы гель-лаком Общество
Автобусы, паромы и пешие прогулки: как побывать в Карелии без машины Общество
Архитектурные монстры Петербурга: какие здания раздражают горожан больше всего и почему их называют «кошмаром» Город
Вечное противостояние: чем отличается ленинградский рассольник от московского, и как его приготовить Общество
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Продукты питания Транспорт Туризм
Категории
Общество Спорт

Рособрнадзор запускает платформу для «мгновенной» обратной связи на ЕГЭ

19 мая 2025 23:31
ЕГЭ, новые правила, оперативные жалобы
Рособрнадзор запускает платформу для «мгновенной» обратной связи на ЕГЭ
Городовой ру

Рособрнадзор обещает новые инструменты для контроля за экзаменом — что изменится и к чему готовиться выпускникам?

Оставить жалобу на организацию проведения ЕГЭ можно на специальной платформе, которая заработает в 2025 году. Об этом рассказал руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев на заседании Комитета Госдумы по просвещению. Введение новой платформы направлено на повышение прозрачности и оперативности решения проблем, возникающих в ходе проведения ЕГЭ.

Круглосуточный режим работы: платформа для быстрых решений

Платформа будет работать в круглосуточном режиме, уточнил глава Рособрнадзора. Круглосуточный доступ к платформе обеспечит возможность оперативного реагирования на жалобы и нарушения, независимо от времени их возникновения.

«По итогам прошлого года мы поняли, что все-таки надо идти в ногу со временем, и создали такую платформу обратной связи, чтобы реакция была быстрой и моментальной. Ситуационный центр проведения ЕГЭ в день экзамена практически круглые сутки работает во всех пунктах проведения», — цитирует Музаева «Парламентская газета».

Создание платформы отражает стремление Рособрнадзора к использованию современных технологий для улучшения организации и контроля за проведением ЕГЭ.

QR-коды на входе: легкий доступ к платформе для жалоб

Музаев уточнил, что на входе в пункты проведения экзамена будут размещены QR-коды, пройдя по которым выпускники и их родители смогут перейти на платформу и написать о проблеме.

Жалобы в режиме реального времени будут рассматривать и отрабатывать специальные сотрудники. Оперативное рассмотрение жалоб позволит быстро реагировать на возникающие проблемы и принимать необходимые меры для их устранения.

Решение проблем: не «лайки» в соцсетях

«В моменте видят, что произошло, и тут же включаются, решают проблему. Не для того, чтобы лайки в соцсетях заработать или обратить на себя внимание, а для того, чтобы решить действительно проблему. Это очень важно в период проведения экзамена», — добавил руководитель Рособрнадзора.

Главная цель создания платформы — это реальное решение проблем, возникающих в ходе проведения ЕГЭ, а не создание видимости активной деятельности в социальных сетях.

Новости по теме
Рособрнадзор объявил об изменениях в ЕГЭ-2025: новые требования для выпускников Петербурга Рособрнадзор объявил об изменениях в ЕГЭ-2025: новые требования для выпускников Петербурга 16 января 2025 15:01
ЕГЭ закончится, и придет время выбирать: на эти профессии в ВУЗах самый маленький набор — идеально для тех, кто звезд с неба не хватает ЕГЭ закончится, и придет время выбирать: на эти профессии в ВУЗах самый маленький набор — идеально для тех, кто звезд с неба не хватает 9 мая 2025 12:31
Людей сбивают и калечат, а выплат делать не хотят: главная проблема арендных самокатов Петербурга Людей сбивают и калечат, а выплат делать не хотят: главная проблема арендных самокатов Петербурга 3 мая 2025 17:03
Пустить матерей на ЕГЭ: власти пошли на уступку выпускникам, но как всегда, не без нюанса Пустить матерей на ЕГЭ: власти пошли на уступку выпускникам, но как всегда, не без нюанса 28 апреля 2025 10:32
«Не смешивать опыт унижения»: как выпускникам Петербурга справиться с обысками перед ЕГЭ «Не смешивать опыт унижения»: как выпускникам Петербурга справиться с обысками перед ЕГЭ 17 апреля 2025 13:31
Автор:
Ксения Пронина
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».