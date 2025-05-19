Рособрнадзор запускает платформу для «мгновенной» обратной связи на ЕГЭ

Рособрнадзор обещает новые инструменты для контроля за экзаменом — что изменится и к чему готовиться выпускникам?

Оставить жалобу на организацию проведения ЕГЭ можно на специальной платформе, которая заработает в 2025 году. Об этом рассказал руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев на заседании Комитета Госдумы по просвещению. Введение новой платформы направлено на повышение прозрачности и оперативности решения проблем, возникающих в ходе проведения ЕГЭ.

Круглосуточный режим работы: платформа для быстрых решений

Платформа будет работать в круглосуточном режиме, уточнил глава Рособрнадзора. Круглосуточный доступ к платформе обеспечит возможность оперативного реагирования на жалобы и нарушения, независимо от времени их возникновения.

«По итогам прошлого года мы поняли, что все-таки надо идти в ногу со временем, и создали такую платформу обратной связи, чтобы реакция была быстрой и моментальной. Ситуационный центр проведения ЕГЭ в день экзамена практически круглые сутки работает во всех пунктах проведения», — цитирует Музаева «Парламентская газета».

Создание платформы отражает стремление Рособрнадзора к использованию современных технологий для улучшения организации и контроля за проведением ЕГЭ.

QR-коды на входе: легкий доступ к платформе для жалоб

Музаев уточнил, что на входе в пункты проведения экзамена будут размещены QR-коды, пройдя по которым выпускники и их родители смогут перейти на платформу и написать о проблеме.

Жалобы в режиме реального времени будут рассматривать и отрабатывать специальные сотрудники. Оперативное рассмотрение жалоб позволит быстро реагировать на возникающие проблемы и принимать необходимые меры для их устранения.

Решение проблем: не «лайки» в соцсетях

«В моменте видят, что произошло, и тут же включаются, решают проблему. Не для того, чтобы лайки в соцсетях заработать или обратить на себя внимание, а для того, чтобы решить действительно проблему. Это очень важно в период проведения экзамена», — добавил руководитель Рособрнадзора.

Главная цель создания платформы — это реальное решение проблем, возникающих в ходе проведения ЕГЭ, а не создание видимости активной деятельности в социальных сетях.