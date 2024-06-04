Не едят ничего без хлеба и оставляют наследство только младшим детям: странные традиции грузинов

Грузия — одно из популярных заграничных направлений для отдыха среди россиян. Многих привлекают местная кухня и доступные цены на жилье. Неважно, как долго вы планируете остаться в стране, знания некоторых интересных фактов о местных могут пригодиться при любом раскладе.

Носят вещи наизнанку

Если увидите, что грузин надевает невывернутые кофту или штаны, не спешите его одергивать. У местных это считается счастливым знаком, тогда как в России все наоборот.

Едят все с хлебом

Выражение «Хлеб — всему голова» отлично подходит грузинам. Ведь этот продукт должен находиться на столе при любом приеме пищи. Даже застолье по-грузински называется «пурмарили», что в переводе означает «хлеб-соль».

Вспоминают умерших со звоном бокалов

Если у россиян не принято чокаться, когда пьешь за умерших, то грузины поступают иначе. Считается, что пока о почившем помнят, он живее всех живых.

Повышают голос

В грузинском языке нет ударений в привычном россиянам понимании. Ударную гласную местные обозначают тоном речи. Поэтому грузины периодически повышают голос во время разговора, однако это не значит, что они чем-то недовольны.

Источник фото: Legion-Media

Ценят друзей

Это особенность национального характера можно понять, исходя из того, как именно в Грузии называют лучшего друга. Используют слово «джигари», которое обозначает внутренние органы. Считается, что без близкого друга жить невозможно, так же как и без печени или сердца.

В то же время с обозначением грузинских родственников у россиян в голове может возникнуть путаница. Отца называют «мама», мать — «деда», а дедушку — «папа».

Обсыпают друг друга конфетами

Под конфетный душ можно попасть 1, 2 и 15 января. Традиция связана с Новым годом и Рождеством. Считается, что одаренный таким образом человек может рассчитывать на хороший достаток.

Оставляют наследство младшим сыновьям

Старшие сыновья, когда обзаводятся семьей, покидают родительский дом, а вот младший всегда остается. Именно он должен ухаживать за своими мамой и папой в старости, а также ему в наследство достанется семейное гнездышко.

Источник фото: Legion-Media

Источник фото: Legion-Media