Не хакеры, а петербургские учёные: раскрыта брешь в «умных» камерах видеонаблюдения

В Санкт-Петербургском государственном электротехническом университете «ЛЭТИ» специалисты предложили новый способ обнаруживать уязвимости в современных системах видеонаблюдения на базе «умных» камер.
Основное внимание исследователи уделили электромагнитным атакам, которые несут существенную угрозу подобным устройствам, сообщили в пресс-службе вуза
Руководитель лаборатории фундаментальных основ построения интеллектуальных систем Алла Левина отметила:
«В проведённой работе мы получили видеопоток широко распространённой IoT-камеры TP-Link Tapo C220 и Axis M3045-V, обработали полученный сигнал и восстановили записанное изображение.
Это продемонстрировало то, как злоумышленники могут перехватывать видеопотоки таких систем».
Экспериментальное тестирование подтвердило, что даже устройства, оборудованные современными протоколами защиты и передающими компонентами, сохраняют уязвимость из-за особенностей физических процессов.
В ходе проверки эффективности метода удалось восстановить изображение со степенью точности 89% для статичных кадров и 67% для подвижных событий. Это доказывает возможность получения информации даже при наличии шума в данных.
Младший научный сотрудник лаборатории Владислав Трифонов разъяснил роль подобных камер в безопасности:
«IoT-камера создают угрозы утечки конфиденциальной информации и обхода систем безопасности.
Так, злоумышленники могут получить доступ к видеопотоку, управлять умным домом, а также атаковать сам Wi-Fi, что позволит перейти к другим устройствам».
Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге была создана нейросеть, которая способна диагностировать опухоли поджелудочной железы на ранних стадиях.