Не хуже моря: куда поехать в России, если не хочется тонуть в пляжной толпе

Лето 2025-го уже в самом разгаре, а традиционные пляжные направления как всегда сталкиваются с проблемами.

Опытные туристы отмечают, что пробки на трассах, ремонт дорог и экология способствует тому, что россияне открывают для себя направления не только для пляжного отдыха.

Впрочем, именно сейчас пришло время открывать для себя более неожиданные и необычные маршруты по России — те, где меньше толпы, выше комфорт и да, красота в каждом уголке.

Выборг — немного Швеции в России

Этот город напоминает сказочный средневековый замок: мощные крепостные стены, готическая архитектура, живописная набережная и парк Монрепо.

В Выборге можно почувствовать себя героем приключенческого романа. Последнее время туристы сюда едут за медленным, неспешным отдыхом и атмосферой, отмечает автор отзыва.

Плюс к этому — отличная еда. На местных рынках и в кафе стоит попробовать пышки, выборгский крендель и свежемороженую рыбу.

Бонус — множество уютных кафе с правильной домашней атмосферой, где можно съесть вкусно и не дорого.

Кострома — сердце Руси на берегу Волги

Если хочется настоящего погружения в русскую традицию, Кострома — отличный вариант. Это город с белоснежными церквями и деревянными домами, где сохранились мелочи из старинных времен.

Летом здесь классно гулять вдоль Волги — на песчаных пляжах тепло, а вода уже пригодна для купания.

Для гурманов — это тоже отличное место. Там подают супы с манными клецками, щи с разнообразными добавками, медовуху и рыбные блюда.

Все приготовлено по старинным рецептам. А местная выпечка — словно вкус детства.

Самара — реальное открытие для тех, кто любит отдохнуть с комфортом

Город на Волге традиционно стоял в тени Москвы и Петербурга, но сейчас набирает обороты как гастрономический и культурный центр.

Здесь отличные набережные с развитой инфраструктурой, архитектура XIX-XX веков, где в каждом районе есть что посмотреть: от музеев до театров.

Для любителей вкусно поесть Самара — настоящий подарок. Раки, выпечка и местные традиционные блюда делают отдых гастрономически насыщенным.

Чем сейчас живет российский туризм?

2025 год отмечен смещением акцента с классического пляжного отдыха на более разнообразные форматы: глемпинги, агротуризм, гастротуры и экскурсионные туры.

По данным экспертов, интерес к таким направлениям растет — люди хотят не просто лечь на песок, а погрузиться в культуру, попробовать местные блюда и даже сами что-то приготовить.

Появляются новые туристические «магниты» — это и термальные источники в Тюмени, и экспедиции на Ямал, и уникальные этнокультурные туры.

Плюс активно развиваются маршруты по Уралу, Алтаю, Дагестану и другим малознакомым широкой публике регионам.

Путешествуйте по России и не забывай, что отдых — это не только смена места, но и новые впечатления, вкусная еда и уютная атмосфера вокруг.

Лето 2025-го — отличный повод открыть для себя нашу страну с новой стороны.