Не хуже Турции и Египта: лучшие места в России, чтобы провести долгожданный отпуск

Не все могут позволить себе слетать на Мальдивы, ОАЭ или даже в Турцию с Египтом. Если денег у вас не так много, но отдохнуть прям очень надо, то не исключайте путешествия по России. В стране так много красивых и туристических мест, что вы точно ни разу не пожалеете.

На моря

В первую очередь люди рассматривают варианты с морем. Можно выбрать Черное. По статистике, например, спрос на туры в отели с системой «все включено в Сочи вырос на 20% на лето 2024 года. Связано это прежде всего с действующим аэропортом. Приземлился — и ты уже на курорте.

«В летнем сезоне 2024 года количество бронирований крупных прибрежных отелей Сочи, среди которых есть и отели "все включено", на 26% выше, чем годом ранее. Средняя загрузка сочинских пляжных гостиниц составит 95-97%, став самой высокой за последние три года. Пик спроса приходится на 1-15 августа», — указано на сайте Ассоциации туроператоров России.

Калининградская область тоже стабильно входит в тройку самых популярных мест для путешествий. Привлекают людей и море, и янтарь, и старая немецкая архитектура. Единственный минус — дороговизна. Статистика неумолима: курортный городок Зеленоградск стал самым дорогим по аренде номера в отеле. За ночь придется отдать от 6,5 тысяч рублей. Можно взять экскурсионный тур «На Балтике Лайт». От стоит от 99 тысяч рублей на семь ночей.

«Во время своего путешествия по Калининграду туристы, как правило, хотят увидеть все знаковые локации: музей янтаря, музей Мирового океана, "исторический зоопарк". Хотят погулять по Рыбной деревне и послушать музыку самого большого в Европе органа в стенах древнего замка», — пишут туроператоры.

Источник фото: Legion-Media

Можно побывать и на Азовском море. Город Ейск является одним из популярных курортов. Снять гостевой домик там можно за 1200 рублей в сутки на первой линии. Кроме того рядом много санаториев, где используют настоящие вулканические грязи.

Старинные города

Если брать не морские города, то посмотреть туроператоры советую Ярославль. Исторический центр внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Всего четыре города удостоились такой чести. Можно подняться на звонницу Спасо-Преображенского монастыря, оказавшись на высоте 32 метров. Вид оттуда просто потрясающий.

Нижний Новгород — один из самых красивых городов, расположенный на Волге. Там можно даже прогуляться по стенам Кремля. Кремль был построен по принципам золотого сечения. В Сети пишут, что руку к строительству приложил даже сам Леонардо да Винчи.

Источник фото: Legion-Media

Можно съездить в Казань. Там будет комфортно и детям, и взрослым. Понравится туристам и в Уфе. Столица Башкирии славится своими традициями, которые точно в столице вы не увидите. Петрозаводск привлечет ремесленными музеями и Онежским озером, а Пятигорск удивит 130 источниками с минеральными водами.

Источник фото: Legion-Media