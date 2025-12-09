Не игры, а нейросети: в Петербурге спрос на видеокарты взлетел в восемь раз

Жители Санкт-Петербурга в текущем году начали значительно чаще приобретать видеокарты. На фоне возрастающего интереса к технологиям искусственного интеллекта и нейросетям, объем продаж этих устройств в городе вырос более чем в восемь раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщают «Известия».
В целом по стране отмечено четырехкратное увеличение числа покупок видеокарт. Однако петербуржцы выделились даже на этом фоне — спрос среди них повысился на 800% за год, что превосходит результаты по остальным регионам.
В компании Wildberries & Russ сообщили, что если сравнивать нынешнюю осень с прошлым сезоном, показатели продаж в сегменте видеокарт увеличились на 124%. При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил примерно 400%.
Стоимость одной видеокарты в среднем поднялась не столь значительно — на 21%. Эксперты отмечают, что кроме сезонных скидок и увеличения поставок после временного дефицита, заметный рост спроса связан с активным интересом горожан к возможностям искусственного интеллекта.
По мнению аналитиков, на популярность этих устройств повлияло не только улучшение логистики, но и желание многих потребителей использовать современные методы работы с нейросетями.
Ранее отмечалось, что в Санкт-Петербурге увеличилось количество вакансий для специалистов, умеющих создавать запросы к системам искусственного интеллекта.