Лавровый лист в эти блюда лучше не класть: получится та еще гадость

Куда лучше не добавлять лавровый лист

Специя подходит не для всех яств.

Лавровый лист является довольно универсальной специей. Ее используют для приготовления бульонов, рыбы и мяса. Но, оказывается, добавлять сушеную приправу можно далеко не во все блюда.

Например, не стоит класть лаврушку к рыбным блюдам. В том числе это касается и супов. Дело в том, что специя способствует появлению неприятного горьковатого привкуса.

Также лавровый лист «не дружит» с грибными супами. Он перебивает вкус основного компонента. Лучше всего с грибами сочетаются сметана и зелень.

Наконец, откажитесь от добавления лаврушки в куриные бульоны — специя может перебить их нежный вкус. Лучше использовать лавровый лист для маринадов, отмечает портал Mos-Smi.

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