Почему глава Levi's годами ходит в грязных джинсах: лайфхак для ленивых

Он годами ходит в грязных и считает это правильным.

Глава бренда Levi's Чарльз Берг заявил, что стирка джинсов в стиральной машине является ошибкой, так как это ухудшает качество и внешний вид ткани. Он отметил, что джинсы не нужно стирать после каждой носки. Сам Берг, по его словам, не стирал свои джинсы уже 10 лет, предпочитая точечную чистку пятен и даже принимает душ в джинсах, чтобы освежить их.

«Если я вспотел или если они сильно загрязнились, я просто захожу в душ, моюсь и стираю их таким образом», — сказал Берг в беседе с New York Post.

Эксперты сходятся во мнении, что деним действительно требует бережного ухода. Однако не все готовы следовать совету главы Levi's.

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