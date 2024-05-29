Не один народ: в чем главные отличия между русскими и белорусами

Русские и белорусы — народы родственные. Однако это еще не значит, что между ними можно ставить знак равно. Отличается не только язык, но и менталитет.

Генетика

В конце 2010-х в России провели исследование под названием «Русский генофонд». Ученые пытались выяснить, к каким народам русские генетически ближе всего. И результаты оказались неожиданными.

Установили, что ближайшие родственники жителей России — финны и татары. Генетическое расстояние между ними составляет всего 30 условных единиц, что означает близкое родство. А вот белорусы схожи с северо-восточными поляками.

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Интеллектуальность

Согласно данным рейтинга World Population Review, белорусы могут гордиться своими интеллектуальными способностями. Средний IQ в стране составляет 101.6 пунктов, тогда как в России этот показатель достигает лишь 96.29.

Эмоциональность

Жители России считаются более несдержанными и эмоционально нестабильными. Они могут вступить в перепалку с соседями или в общественном транспорте, сделать замечание рядом идущему человеку или устроить скандал в кафе. Белорусы же в большинстве своем более спокойные. Они не рубят с плеча и действуют, только все хорошенько обдумав.

Источник фото: Legion-Media

Гостеприимство

Считается, что у русского человека всегда душа нараспашку — он непременно пригласит к себе в дом иностранного гостя или незнакомого человека, с которым завязал разговор в кафе. Жители Белоруссии, в свою очередь, панибратства не любят. Личные границы для них важны.

Хозяйственность

Белорусов можно назвать более аккуратными и бережливыми. Это касается не только быта, но и отношения к наследиям прошлого. Например, в стране тщательно оберегают памятники средневековой архитектуры и восстанавливают церкви вместо того, чтобы строить новые.

Источник фото: Legion-Media

Расчет на авось

Если русские люди издревле привыкли полагаться на авось, то белорусам важен порядок. Соседи поляков не терпят безответственного подхода, а особенно на работе. В случае когда человек проштрафился, ему не станут давать шанс за шансом, а просто уволят.

Источник фото: Legion-Media