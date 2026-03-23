Не шелухой и не свеклой: в багровый яйца на Пасху крашу одной травой - где купить и как красить

Пасхальные яйца красят в разные цвета, но все же традиционный — насыщенный красный или бордовый. Добиться такого оттенка можно химическими красителями, а можно - натуральными. Некогда популярный, но подзабытый способ окрашивания - с помощью корня марены красильной. Это безопасный и экологичный способ, делится канал Юлии Высоцкой.
Где купить марену красильную
Приобрести краситель растительного происхождения можно в лавочках при храмах, в аптеках и на маркетплейсах. Он продается в пакетиках, в виде сушеных палочек. До изобретения химических красок марену применяли, чтобы покрасить ткани. И для яиц на Пасху она тоже подходит. Ее корни содержат пигменты, которые дают насыщенный красный цвет.
Как покрасить яйца мареной
- яйца куриные
- сухие корни марены красильной
- соль — 2 ч. л.
- масло растительное — 2 ст. л.
- вода — 2–3 л.
Несколько корешков замочите в тёплой воде на 5–10 минут, потом промойте и нарежьте. Переложите в кастрюльку, залейте водой, доведите до кипения и варите на слабом огне 40–50 минут отвар насыщенного цвета. После жидкость процедите и остудите. В этом отваре сварите яйца на медленном огне.
Готовые яйца положите на решетку, дайте обсохнуть. Можно смазать парой капель масла, чтобы блестели.
Натуральные красители для яиц на Пасху
Чтобы получить скорлупки разных оттенков, можно использовать и другие натуральные продукты:
- луковая шелуха дает цвет от золотистого до красно-коричневого
- куркума — жёлтый
- свёкла — розовый и бордовый
- краснокочанная капуста — голубой и сиреневый.
Ранее Городовой рассказал, как получить на Пасху яйца золотого цвета.