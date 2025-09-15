Не сразу поняли, что ошиблись: в «Светофоре» признали своих покупателей нищими

Когда в 2009 году в Красноярске открылся первый «Светофор», расчет был на самых бедных покупателей. Формат задумывался как жесткий дискаунтер — никаких полок, никакой рекламы, никакого сервиса. Товар стоял прямо в коробках, на деревянных палетах, как на складе. Цены — на 10–20% ниже рынка.
«Расчет был на покупателей с самым низким доходом, крайне маргинальную аудиторию», — признавались знакомые семьи Шнайдеров, основателей сети. В расчет брали максимум 1,5% населения города — ту самую аудиторию, которой нужна была еда и товары «по себестоимости».
Но случилось неожиданное. После кризиса 2008 года экономить начали все — и «Светофор» стал стремительно расти. Сначала его стеснялись, потом привыкли, а сегодня сеть — одна из крупнейших в России, включая Казахстан, Беларусь и даже Китай.
Секрет успеха прост: минимальная наценка и отказ от всего лишнего. Освещение — самое дешевое, оформление — никакое, брендов почти нет. Но цены оказались такими, что в «Светофор» стали ездить не только пенсионеры, но и семьи со средним доходом, а иногда — и те, кто раньше принципиально выбирал премиальные супермаркеты.