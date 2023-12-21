Не только корица: три копеечные добавки улучшат вкус растворимого кофе

Напиток будет как в ресторане.

Зачастую растворимый кофе не отличается богатым вкусом. Но сделать напиток более насыщенным можно с помощью пары дешевых добавок. И речь вовсе не о корице.

Например, чтобы убрать горечь, можно добавить щепотку соли. На первый взгляд совет кажется странным, но эта приправа действительно нейтрализует неприятный вкус и «смягчает» напиток.

Также в кофе можно добавить пару капель лимонного сока. Он сделает вкус более насыщенным. А любителям сладких напитков стоит обзавестись любым сиропом. Он не только заменит сахар, но и подарит вашему кофе новые неповторимые нотки, отмечает Дзен-канал «Хозяйка уюта».

Источник фото: Фотобанк - unsplash.com