Не только Сочи: пять мест в России, где можно найти пляжный отдых

У отдыха в Сочи есть много преимуществ, однако все они теряются, как только выходишь на переполненный пляж. Людей настолько много, что приходится принимать солнечные ванны, стоя на ногах. Чтобы не толкаться, можно рассмотреть другие, менее заезженные направления.

Дагестан

Столица региона — Махачкала — находится на берегу Каспийского моря. Поскольку Дагестан относительно недавно завоевал популярность, как туристическое место, отдыхающих там гораздо меньше, чем на курортах Краснодарского края. Тем не менее пляжные зоны с каждым годом становятся все более благоустроенными. Вдоль береговой линии много кафешек местной кухни, которая покорит любителей кавказских блюд. Номер в гостинице можно найти за 1800 рублей, варианты с завтраками — от 2000–4000 рублей.

Также можно отправиться в один из самых древних городов мира — Дербент. Туристов заинтересуют пляж «Коса» и пляж с черным песком. Чтобы совместить расслабленный отдых с познавательным, посетите крепость Нарын-Кала, внесенную в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Источник фото: Legion-Media

Светлогорск

Этот город в Калининградской области называют северным Сочи. С середины июня до конца августа вода достаточно теплая, так что можно поплавать в водах Балтийского моря. Пляжи там песчаные и чистые. За полчаса можно добраться и до Зеленоградска, чтобы искупаться с двух сторон Куршской косы. Также на курорте практикуют лечение грязями и янтарем.

Сестрорецк

Пляжный отдых можно найти и рядом с Санкт-Петербургом. «Сестрорецкий пляж» на берегу Финского залива позволит не только насладиться купанием, но и прогуляться меж сосен, которыми он окружен. А самый популярный пляж «Ласковый» расположен в близлежащем поселке Солнечное, куда можно добраться на электричке.

Источник фото: Legion-Media

Станица Должанская

Она находится в Ейском районе Краснодарского края на побережье Азовского моря. Особый интерес в Должанской представляет 11-километровая коса «Долгая», которую окружают бирюзовые воды. А если станет скучно загорать на песочке, можно прокатиться на лошадях, заняться виндсерфингом или посетить Ейск с его грязями и минеральными ваннами.

Источник фото: Legion-Media

Приморский край

Одним из лучших мест для отдыха в Приморском крае считается коса Назимова. Летом в водах Японского моря, окружающего ее, можно купаться, ловить рыбу и заниматься водными видами спорта. А в 15 минутах езды находится живописное озеро Мраморное. В августе там цветут лотосы Комарова, которые занесены в Красную книгу.

Источник фото: Legion-Media

Источник фото: Legion-Media