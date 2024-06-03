Не только Тбилиси: топ-4 места, которые стоит посетить в Грузии

Они очень красивы, хоть и не так популярны.

Грузия является очень колоритной страной: здесь можно найти немало интересных архитектурных построек, попробовать большое количество вкуснейших блюд и, конечно же, познакомиться с гостеприимными местными жителями.

При этом зачастую туристы стремятся посмотреть лишь Тбилиси, хотя в стране есть немало других городов, которые помогут лучше прочувствовать местную культуру. Вот какие места обязательно стоит посетить путешественнику, собирающемуся в Грузию.

Мцхета

Этот древний город раньше был столицей государства, так что неудивительно, что в нем расположено немало памятников архитектуры, находящихся под защитой ЮНЕСКО. Оказавшись в Мцхете, туристам обязательно стоит посетить храм Светицховели. Здесь можно увидеть немало важнейших святынь, а в расположенном поблизости некрополе взглянуть на мощи величайших правителей.

Поблизости расположен монастырь Джвари. До него можно добраться по горной тропе или вызвав такси. Туристов впечатляет не только внутреннее убранство, но и поражает живописный пейзаж, которым можно полюбоваться с обзорной площадки.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Сигнахи

Этот город именуют грузинским Лас-Вегасом. А все потому что здесь расположился круглосуточный Дворец бракосочетания, в котором пары могут расписаться хоть днем, хоть ночью. Город отличается узкими запутанными улочками и яркими домами.

Но главной жемчужиной города считается Сигнахская крепость. Она имеет 28 сторожевых вышек, на которые можно подняться по каменным лестницам и полюбоваться Алазанской долиной, где растут роскошные виноградники.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Давид Гареджи

Это исторический комплекс, включающий в себя несколько монастырей, в том числе действующих и по сей день. Здесь однозначно стоит побывать любителям природы: можно увидеть не только живописную местность, но и полюбоваться на ящериц и варанов. А в самих храмах вы найдете большое количество древнейших фресок.

Поблизости расположена церковная лавка, в которой можно приобрести не только сувениры, но и церковное вино.

Степанцминда (Казбеги)

Символом этого города по праву считается Троицкая церковь — она находится на высоте двух тысяч метров. Как и в Мцхете, добраться до пункта назначения можно пешком или с помощью такси. Здесь также оборудована смотровая площадка с шикарным видом на местность. Еще опытные туристы и сами жители Грузии очень советуют посетить Храм Святого Николая и Краеведческий музей, пишет портал 1001 Bus.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru