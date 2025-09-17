Рекордные сантиметры: гигантская морковь из Сясьстроя поражает длиной в 159 см

В Ленинградской области вновь ошеломили овощеводов: в городе Сясьстрой местная жительница Марина Матвеева вырастила необычайно длинную морковь сорта Манпукуджи.
Корнеплод достиг рекордных 159 сантиметров. Этот результат не только впечатляет, это новый рекорд в России, пишет interrecord.ru.
Как выросла морковь-гигант?
Марина — фармацевт по образованию, она решила вырастить морковь, которая удивит всех.
Для этого огородница применила вертикальную технологию: овощ рос внутри пластиковой трубы диаметром 12 сантиметров, заполненной питательной смесью с биогумусом и перлитом.
Такая среда помогла равномерно подводить воду ко всем корням, пишет КП.
Что дальше?
Прежде этот рекорд принадлежал Тарасу Галищеву, который выросил морковь длиной 105 сантиметров, тоже в Ленинградской области. Новый рекорд стал на 40 см длиннее прежнего.
В прошлом году семья Матвеевых уже выращивала гигантскую тыкву — на контрольном взвешивании плод показал результат почти в полтонны.
Чтобы вытащить овощ из земли, пришлось задействовать трактор, сообщает lentv24.ru.