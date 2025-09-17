Городовой / Общество / Рекордные сантиметры: гигантская морковь из Сясьстроя поражает длиной в 159 см
Рекордные сантиметры: гигантская морковь из Сясьстроя поражает длиной в 159 см

Опубликовано: 17 сентября 2025 20:01
Морковь
globallookpress/ Victor Lisitsyn

Ленобласть традиционно демонстрирует овощные рекорды.

В Ленинградской области вновь ошеломили овощеводов: в городе Сясьстрой местная жительница Марина Матвеева вырастила необычайно длинную морковь сорта Манпукуджи.

Корнеплод достиг рекордных 159 сантиметров. Этот результат не только впечатляет, это новый рекорд в России, пишет interrecord.ru.

Как выросла морковь-гигант?

Марина — фармацевт по образованию, она решила вырастить морковь, которая удивит всех.

Для этого огородница применила вертикальную технологию: овощ рос внутри пластиковой трубы диаметром 12 сантиметров, заполненной питательной смесью с биогумусом и перлитом.

Такая среда помогла равномерно подводить воду ко всем корням, пишет КП.

Что дальше?

Прежде этот рекорд принадлежал Тарасу Галищеву, который выросил морковь длиной 105 сантиметров, тоже в Ленинградской области. Новый рекорд стал на 40 см длиннее прежнего.

В прошлом году семья Матвеевых уже выращивала гигантскую тыкву — на контрольном взвешивании плод показал результат почти в полтонны.

Чтобы вытащить овощ из земли, пришлось задействовать трактор, сообщает lentv24.ru.

Автор:
Юлия Аликова
Общество
