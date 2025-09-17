Городовой / Город / Юридическая несправедливость устранена: в Петербурге перепишут закон о тишине
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Чтобы язык не вязала: Роскачество поделилось гайдом по выбору правильной хурмы Общество
Шапочка из плесени в банке: пригодно ли варенье в пищу, или годится только на выброс? Общество
Кринж, мемы и демонтаж: почему современные памятники вызывают в России больше смеха, чем гордости Общество
«Напоминает арку в Летнем саду Питера»: как найти маленький европейский рай в Псковской области Общество
Убежище для художника и мечтателя Северной столицы: кто творил в петербургских мансардах и где сейчас найти такое жилье Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Эксклюзив Автотранспорт
Категории
Общество Спорт

Юридическая несправедливость устранена: в Петербурге перепишут закон о тишине

Опубликовано: 17 сентября 2025 20:30
колокола и закон
Юридическая несправедливость устранена: в Петербурге перепишут закон о тишине
globallookpress/ Serguei Fomine

Законодательное собрание Санкт-Петербурга приступило к рассмотрению поправок в закон о тишине, которые сделают исключение для религиозных учреждений.

Поправки позволят церквям и мечетям не соблюдать требования закона о тишине, касающиеся времени проведения шумных мероприятий.

Депутат Денис Четырбок отметил, что юридическая коллизия была обнаружена в законодательстве.

“Мы эту несправедливость устраняем”, — заявил он в беседе с «КП-Петербург».

Колокольный звон как неотъемлемая часть культуры

В Петербургской епархии инициативу приветствуют.

“Совершение богослужений испокон веков сопровождается колокольным благовестом”, — отметила руководитель сектора коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии Наталья Родоманова.

Она подчеркнула, что колокольный звон — неотъемлемая часть культуры и религиозной традиции.

Автор:
Ксения Пронина
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще