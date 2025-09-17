Юридическая несправедливость устранена: в Петербурге перепишут закон о тишине

Поправки позволят церквям и мечетям не соблюдать требования закона о тишине, касающиеся времени проведения шумных мероприятий.
Депутат Денис Четырбок отметил, что юридическая коллизия была обнаружена в законодательстве.
“Мы эту несправедливость устраняем”, — заявил он в беседе с «КП-Петербург».
Колокольный звон как неотъемлемая часть культуры
В Петербургской епархии инициативу приветствуют.
“Совершение богослужений испокон веков сопровождается колокольным благовестом”, — отметила руководитель сектора коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии Наталья Родоманова.
Она подчеркнула, что колокольный звон — неотъемлемая часть культуры и религиозной традиции.