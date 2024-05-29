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Не только тюлений отдых на пляже: чем еще можно заняться в Турции

29 мая 2024 09:15
Не только тюлений отдых на пляже: чем еще можно заняться в Турции
Источник фото: Legion-Media

Останетесь под впечатлением.

Турция – это не только отели «все включено» и длинные береговые линии. Любознательному туристу страна может предложить гораздо больше. Если вам надоел тюлений отдых на берегу моря, рассмотрите другие активности.

Дайвинг

В Анталье и Аланье этот тип активности относительно недорогой. Погрузиться с инструктором можно всего за 25 долларов с человека. Сперва вас научат дышать и пользоваться оборудованием, а затем вы отправитесь на дно. Попутно сопровождающий может сделать фото, за которые придется доплатить отдельно.

Не только тюлений отдых на пляже: чем еще можно заняться в Турции - image 1
Источник фото: Legion-Media

Полет на воздушном шаре

Такой опыт можно получить в Каппадокии. Однако удовольствие это не из дешевых. Итоговая цена будет зависеть от места. Полет в самой живописной долине Гёреме обойдется в 220 евро, за Соганлы попросят 150 евро, а в Чате заплатите всего 100 евро. Однако стоит учесть, что корзины воздушных шаров, как правило, заполняют до отказа. В зависимости от размеров, туда вмещают от 16 до 30 человек. Кроме того, чтобы застать рассвет, придется рано встать.

Не только тюлений отдых на пляже: чем еще можно заняться в Турции - image 2
Источник фото: Legion-Media

Поездка в Эфес

Тех, кто предпочитает отдыхать в Стамбуле, заинтересует поездка в древний город Эфес. Добраться туда можно на автобусе за шесть часов. Лучше выезжать вечером, чтобы приехать ранним утром. Транспорт доставит вас до города Сельчук, откуда до руин можно добраться пешком. По пути вас встретят мандариновые рощи, а по прибытии окружат коты. Осмотр развалин займет не менее трех часов — город достаточно большой.

Не только тюлений отдых на пляже: чем еще можно заняться в Турции - image 3
Источник фото: Legion-Media

Рафтинг

Любителям активного отдыха стоит рассмотреть сплав по рекам Даламан и Кепрючай. Их пороги 2, 3 и 4 степени сложности отлично подойдут для новичков. А вот реки Эшен, Кызылырмак и Манавгат больше заинтересуют профессионалов.

Сафари на джипах

Это развлечение предполагает быструю езду по ухабистой дороге и прекрасным видом на горы. Всего за 40 долларов туристов довезут до вершин холмов, покажут деревни местных жителей, накормят обедом и отправят искупаться на реку с кристально чистой водой. Подобные предложения есть в Анталье, Кемере и многих других городах. Программа меняется незначительно.

Не только тюлений отдых на пляже: чем еще можно заняться в Турции - image 4
Источник фото: Legion-Media

Источник фото: Legion-Media

Дарья Бегишева
Дарья Бегишева
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