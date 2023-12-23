Не тратьтесь на семгу или форель: эта дешевая рыба принесет куда больше пользы

Красная рыба отличается не только приятным вкусом, но и большим содержанием омеги-3 и витамина D. Вот только форель и семга достаточно дорогие, поэтому врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал о бюджетных альтернативах.

Эксперт назвал сорта рыбы, которые не уступают дорогостоящим по составу. При этом они могут похвастаться невысокой стоимостью и простотой приготовления.

«Горбуша будет даже более полезна, чем выращенная рыба. А еще она более бюджетная. Также в плане пользы для здоровья хорошими аналогами являются скумбрия или сельдь. Они богаты омегой-3 и витамином D. Никакая свинина и говядина не даст такого количества», — подчеркнул специалист в беседе с порталом «Городовой».

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