В чем секрет души: что Достоевский говорил о хорошем человеке

Федор Достоевский считал, что истинную сущность человека лучше всего можно уловить в моменты, когда он смеется.

«Если захотите рассмотреть человека и узнать его душу, то вникайте не в то, как он молчит, или как он говорит, или как он плачет, а высмотрите получше его, когда он смеется», — говорил писатель.

Причина в том, что во время веселья человек теряет контроль над собой и не думает о том, какое впечатление производит на окружающих.

Именно в этот момент проявляется подлинный характер — здесь нет места лжи или продуманным жестам. Иногда бывает, что даже умный смех кажется неприятным, ведь не всякий смех искренен и добр.

Почему хороший человек смеется искренно

Достоевский подчеркивал одну важную мысль: только люди с чистой и доброй душой могут смеяться без злобы и скрытых подтекстов.

«Хорошо смеется человек — значит, хороший человек», — утверждал он.

Такой смех не направлен на то, чтобы обидеть или насмехаться, а рождается из радости и душевного тепла.

Неискренний, насмешливый или смех с издевкой выдают другое внутреннее состояние — бдительность, предубеждения или даже скрытую злость.

Именно поэтому так важно уметь различать не только слова и поступки, но и ту энергетику, которую сопровождает смех.

Академический взгляд: профессор Герлинг и смех избранника

Интересное подтверждение этой мысли можно найти и в литературе гораздо поздней эпохи.

В книге 1930 года «Мужчина, за которого нельзя выходить замуж» профессор Герлинг советовал девушкам внимательно прислушиваться к смеху потенциального спутника жизни.

Он различал «здоровый смех» — громкий, искренний «Ха-ха-ха», который говорит об открытом и честном характере, и визгливый, прерывистый «Кхэ-хэ-хэ», сопровождающийся задыханием, являющийся признаком скрытой хитрости и неискренности.

Смех как ключ к пониманию человека

Таким образом, смех выступает своеобразным тестом, проходя который, можно узнать многое о человеке. Как пишет канал "Истории от историка", он помогает разглядеть душу там, где слова бессильны.

«Во время смеха человек — как ребенок, он не может притворяться», — отмечают психологи, и это давно подметили философы и писатели.

Важно не только слышать смех, но и чувствовать его. Искренний смех — это свет и открытость, он согревает и вдохновляет, непременно отражая внутреннюю доброту.