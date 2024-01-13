Эти вещи нельзя оставлять в холодной машине зимой: проблем не оберетесь

Что нельзя оставлять в авто при минусовой температуре

Автомобилисты часто хранят в машине много нужных вещей. Но когда на улице наступают холода, некоторые из предметов необходимо перенести в тепло, иначе они могут прийти в негодность или, что хуже, навредить самому авто.

Прежде всего это касается любых лекарств. Особенно тех, что в формате спреев или суспензий. При минусовой температуре они могут утратить свою эффективность.

Также не стоит держать в авто любую технику. Когда вы занесете смартфон или ноутбук в помещение, на аккумуляторе при оттаивании может появиться конденсат. Если такое будет происходить постоянно, устройство может сломаться.

Наконец, не забывайте убирать из салона бытовую химию. В состав многих средств входит вода, которая может замерзнуть и разорвать бутылку, предупреждает портал Techinsider.

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