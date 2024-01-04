Неприятный запах исчезнет сразу же: вот как надо стирать кухонные полотенца

Кухонные полотенца не только мигом загрязняются, но и быстро впитывают в себя запахи продуктов. Иногда специфичный аромат остается даже после стирки. Поэтому опытные хозяйки всегда предварительно замачивают текстиль в особом растворе.

Чтобы его приготовить, смешивают четыре столовых ложки порошка и три — пищевой соды. Затем заливают тремя литрами кипятка, погружают в воду полотенца и оставляют на час.

Благодаря этому этапу не только выветриваются неприятные запахи, но и растворяются даже въевшиеся загрязнения. Изделия становятся как новые.

Также можно использовать столовый уксус. Стакан кислоты следует растворить в десяти литрах жидкости и, не добавляя порошок, поместить туда полотенца. Результат будет аналогичным, пишет портал «Белновости».

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