Берёшь банку зелёного горошка и чувствуешь себя археологом, пытающимся расшифровать древние письмена? «Высший сорт», «экстра», «особо нежный» — маркетологи постарались на славу, чтобы ты купил что угодно, только не то, что нужно.

Забудь все эти слова. Есть лишь одна надпись, которая превратит твой салат «Оливье» из «так себе» в «обалдеть». Ищи на банке волшебную формулировку: «изготовлен из мозговых сортов».

Вот и весь секрет. Всё остальное — лишь красивая упаковка для обычного кормового гороха, который после банки будет напоминать резиновые шарики. Мозговые сорта — это мелкий, нежный и по-настоящему сладкий горошек, который не разварится в салате в безвкусное пюре.

1. Смотри на дату. Идеальный горошек консервируют сразу после сбора — с мая по июль. Если на банке стоит, например, октябрь — это уже пересортица из сушёного сырья. Приятного вкуса не жди.

2. Тряси банку. Жидкости внутри должно быть минимум. Если горох свободно плещется, как в аквариуме, — производитель сэкономил на главном.

Запомни эту надпись. Она спасёт не только оливье, но и винегрет, и ризотто. Всё остальное — просто бобы в жестяной ловушке. Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала Городовой.