Ни разу не пригодятся: какие вещи лучше никогда не брать с собой в отпуск

Отпуск для любого человека — событие радостное и счастливое. Хочется взять с собой максимум вещей, чтобы блистать и в клубах, и на пляже, и на пенных вечеринках у бассейна. Но замечали ли вы, что чаще всего половина содержимого вещей все время пылится в шкафу? Чтобы не тащить ненужный багаж, запомните несколько лайфхаков.

Что брать не стоит

Достаточно часто люди, ведущие здоровый образ жизни, берут с собой спортивную одежду. Во многих отелях есть залы с тренажерами и отдыхающие почему-то уверены, что они будут там заниматься. Увы, но в большинстве случаев туристы не доходят даже до раздевалки.

Плойка, фен, утюжки для волос тоже оказываются совершенно ненужными, потому что на отдыхе о таком женщины чаще всего забывают (или забивают). За границей совершенно не хочется думать, какую прическу сделать. Естественные локоны после купания в море — самый лучший стилист. Каблуки, кстати, тоже не берите. Они 100% вам на отдыхе не пригодятся.

Источник фото: Legion-Media

Пиджаки тоже весьма лишняя вещь у побережья. Во-первых, их очень неудобно везти. Они громоздкие и сильно мнутся. Во-вторых, отпариватели есть не во всех гостиницах, а утюгом разгладить все складки будет нереально. Так и пролежит в чемодане этот офисный предмет гардероба до возвращения домой.

Многие особо переживающие женщины собирают в отпуск чуть ли не целый мини-чемодан с лекарствами. Там есть от аллергии, от расстройства ЖКТ, от простуды, температуры, БАДы и активированный уголь. В итоге в 99% случаев все это оказывается нетронутым.

Что лучше не забывать

Заядлые туристы говорят, что брать нужно с собой по минимуму: билеты, паспорта, деньги, смартфон и купальник. Пара футболок, платье и штаны. Для такого даже чемодан не потребуется, можно сложить все в ручную кладь.

Источник фото: Legion-Media

Конечно, если вы знаете, что у мужа или ребенка есть какие-то заболевание, не забывайте нужные таблетки. Если есть рецепт врача, то возьмите и его. Быть может он вам потребуется при покупке новой партии лекарства.

Обязательно возьмите солнцезащитный крем, очки и головной убор, но опять же. Все это можно легко приобрести и в местных магазинчиках по вполне приемлемой цене. Крема лучше брать в пробниках или в маленьких баночках по 5-10 миллилитров, шампунь и бальзам для волос есть практически в каждой гостинице.

Лайфхак: возьмите с собой несколько сувениров из России, например, магнитики с Кремлем, медведем с гармошкой или матрешкой. Чтобы задобрить персонал отеля или получить номер получше, вы можете сделать некий презент человеку и он точно не останется равнодушным. Много места это не займет. Таким образом можно и благодарить понравившихся вам людей. Улыбки на их лице гарантированы.

Источник фото: Legion-Media