Ночь в Любашинском саду теперь зеленая: реконструкция освещения завершена

В одном из парков Калининского района завершён крупный этап обновления наружного освещения. В Любашинском саду появились современные светодиодные фонари, благодаря чему улучшилась освещённость на площади 12,8 гектара, сообщает администрация Петербурга.
Всего для освещения задействовано 391 новая лампа, размещённая на металлических опорах вокруг всей территории.
Все кабельные коммуникации были проложены под землёй. В рамках проекта предусмотрена необычная зелёная подсветка: мягкий свет теперь акцентирует деревья, фонтан, а также мост и беседку, расположенные в парке. Это решение заметно изменило визуальный облик сада в вечерние часы.
Новое освещение появилось и в зоне игровых площадок, во дворах для спорта, а также там, где обычно отдыхают жители.
По мнению специалистов, такие обновления делают общественные пространства одновременно безопаснее и приятнее для посещения после наступления темноты. Работы проводились по городской программе по модернизации уличного освещения.