Номера через дефис и сплошные дроби: выяснил, почему в Петербурге такие странные названия улиц, многое стало ясно

Санкт-Петербург славится не только архитектурой, но и уникальной системой адресации. Из-за сложной истории перестроек и объединений зданий здесь часто встречаются номера, которые ставят в тупик даже местных жителей.
Одна из особенностей — адреса через дефис, например, «ул. Константина Заслонова, 36–38». Такая запись появляется, когда два самостоятельных здания официально объединяют в один объект, сохраняя старые номера, чтобы не нарушать существующую нумерацию улицы.
Ещё более узнаваемый петербургский феномен — адреса с дробью: «Большой проспект Петроградской стороны, 25/2». Это не дробь в математическом смысле, а указание на угловое расположение дома. Числитель — номер по основной улице, знаменатель — по пересекающейся. Таким образом здание «принадлежит» сразу двум нумерациям.
Иногда возникают и совсем тонкие ситуации, когда юридический адрес квартиры отличается от фактического входа. Это происходит, когда разные корпуса исторически объединены в одно строение. Например, попасть в квартиру можно с одной улицы, а в документах она может быть закреплена за другой, что связано с особенностями кадастрового учёта старого фонда.