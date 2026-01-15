Городовой / Полезное / Номера через дефис и сплошные дроби: выяснил, почему в Петербурге такие странные названия улиц, многое стало ясно
Номера через дефис и сплошные дроби: выяснил, почему в Петербурге такие странные названия улиц, многое стало ясно

Опубликовано: 15 января 2026 12:15
 Проверено редакцией
СПб
Фото: Городовой.ру

Теперь по городу гулять интереснее.

Санкт-Петербург славится не только архитектурой, но и уникальной системой адресации. Из-за сложной истории перестроек и объединений зданий здесь часто встречаются номера, которые ставят в тупик даже местных жителей.

Одна из особенностей — адреса через дефис, например, «ул. Константина Заслонова, 36–38». Такая запись появляется, когда два самостоятельных здания официально объединяют в один объект, сохраняя старые номера, чтобы не нарушать существующую нумерацию улицы.

Ещё более узнаваемый петербургский феномен — адреса с дробью: «Большой проспект Петроградской стороны, 25/2». Это не дробь в математическом смысле, а указание на угловое расположение дома. Числитель — номер по основной улице, знаменатель — по пересекающейся. Таким образом здание «принадлежит» сразу двум нумерациям.

Иногда возникают и совсем тонкие ситуации, когда юридический адрес квартиры отличается от фактического входа. Это происходит, когда разные корпуса исторически объединены в одно строение. Например, попасть в квартиру можно с одной улицы, а в документах она может быть закреплена за другой, что связано с особенностями кадастрового учёта старого фонда.

Автор:
Игорь Мустафин
Полезное
