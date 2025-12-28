Городовой / Город / Новый год в Петербурге по линейке: снег наметёт до семи сантиметров
Новый год в Петербурге по линейке: снег наметёт до семи сантиметров

Опубликовано: 28 декабря 2025 20:18
Новый год в Петербурге по линейке: снег наметёт до семи сантиметров
Новый год в Петербурге по линейке: снег наметёт до семи сантиметров
Синоптики ожидают ежедневные снегопады до конца декабря.

В Санкт-Петербурге возобновились снегопады, о чём сообщил Михаил Леус, представляющий Центр погоды «Фобос». По словам специалиста, циклон, двигаясь через Ленинградскую область с севера на юг, принёс в город настоящие зимние осадки. В результате, утром высота снежного покрова в самой области достигла 13 сантиметров, тогда как в Санкт-Петербурге этот показатель составил лишь 1 сантиметр.

Леус отметил, что, несмотря на возможное незначительное потепление в течение оставшихся дней года, резкой оттепели до конца декабря ожидать не стоит. Снегопады будут происходить ежедневно вплоть до первых чисел января. Такой характер погоды сохранится до начала новогодних каникул.

Специалист выразил уверенность, что к праздничным дням синоптическая ситуация останется по-настоящему зимней.

«К началу новогодних каникул погода будет по-настоящему зимней, а снежный покров ещё подрастёт, и в 2026 год Санкт-Петербург уйдёт со снегом высотой 4–7 см», — спрогнозировал Леус.

Юлия Аликова
