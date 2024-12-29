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Новый год в России начали праздновать благодаря Петру I: запретил делать на праздник лишь 2 вещи

29 декабря 2024 09:04
Новый год в России начали праздновать благодаря Петру I: запретил делать на праздник лишь 2 вещи
Новый год в России начали праздновать благодаря Петру I: запретил делать на праздник лишь 2 вещи
Фото Городовой.ру

Строгое правило распространялось и на бояр, и на крестьян.

Праздновать Новый год по европейским традициям в России начали с указа Петра I от 20 декабря 1699 года. Этот документ положил начало масштабным переменам: Новый год стали отмечать 1 января, а летоисчисление перевели на календарь «от Рождества Христова», как в большинстве европейских стран. Петр I предписал украшать дома еловыми, сосновыми или можжевеловыми ветвями. Образцы таких украшений даже выставили в московском Гостином дворе, чтобы показать подданным, как именно нужно создавать праздничное настроение.

Царь сделал Новый год общественным праздником. Торжества должны были сопровождаться кострами, фейерверками и выстрелами из пушек. На Красной площади впервые организовали грандиозное шоу, а москвичи запускали ракеты и стреляли из мушкетов возле своих домов. Официально праздник продолжался всю неделю, завершаясь крестным ходом. В этот день Петр, вопреки древним традициям, не облачался в парадные одежды, а наблюдал за шествием в военном мундире.

Особое внимание Петр уделил порядку. В указе было запрещено «пьянство» и «мордобой». Гражданам велели веселиться цивилизованно и избегать драк. Это предписание, возможно, даже больше, чем наряженные ели, символизировало новую эпоху в российской культуре.

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Автор:
Игорь Мустафин
Общество ПраздникиТрадицииСанкт-Петербург
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