Новый праздник в Петербурге: почему День Петропавловской крепости отметят 12 июля

Мероприятие даст возможность узнать больше о духовном и культурном наследии Северной столицы.

В Петербурге появился новый праздник — День Петропавловской крепости. Он впервые пройдет 12 июля и станет настоящим подарком для всех, кто любит историю, музыку и атмосферу северной столицы.

Этот день приурочен к престольному празднику Петропавловского собора — Дню святых апостолов Петра и Павла, а также считается днем небесного покровителя Петербурга — святого Петра.

Теперь церковные и светские мероприятия, связанные с этим днем, объединены в один большой праздник, который обещает стать ежегодной традицией.

Что же ждет гостей в этот день?

Начнется все с торжественной Божественной литургии в Петропавловском соборе — с утра, в 10:00.

Затем, в 12:30, в Великокняжеской усыпальнице откроется выставка «Терракотовый ангел». На ней можно будет увидеть 12 уникальных скульптур христианских святых, включая мраморные головы апостолов Петра и Павла.

После этого с 14:00 до 18:00 на Соборной площади стартует фестиваль духовной музыки «Невский ангел». Здесь выступят хоровые коллективы, певчие и звонари со всей страны, пишет Фонтанка.

Финалом станет кариольонный концерт — уникальное музыкальное событие, в котором примет участие главный карильонист собора Йозеф Виллем Хаазен вместе со своими учениками из Санкт-Петербургского государственного университета.

Карильон — это такой большой колокольный музыкальный инструмент, звучание которого завораживает и наполняет пространство особой атмосферой.

Вход на все мероприятия свободный, так что прийти могут все желающие. Это отличный повод провести день в самом сердце Петербурга, познакомиться с историей крепости, насладиться искусством и музыкой.

Центр притяжения города

Стоит отметить, что Петропавловская крепость — это не только исторический памятник, но и место, где регулярно проходят разные культурные события.

Например, в мае здесь традиционно отмечают День города с парадами духовых оркестров, концертами и выставками, посвященными истории Петербурга.

В прошлом году на празднике можно было увидеть выставку «Петербург. Лето 1703 года», посвященную строительству крепости, а также насладиться песнями и классической музыкой на Соборной площади.

Теперь же, с появлением нового праздника у жителей и гостей города появляется еще одна возможность окунуться в атмосферу северной столицы, узнать больше о ее духовном и культурном наследии.

Бесплатный день в музее

Кроме того, 12 июля, в честь праздника Русский музей бесплатно открывает двери императорской резиденции Павла I — Михайловский замок.

Так, свободно удастся все желающим полюбоваться великолепными интерьерами дворца, в деталях рассмотреть Парадные залы Павла I, познакомиться с портретной галереей Дома Романовых.

День святых Петра и Павла обещает запомниться гостям и местным жителям и стать доброй ежегодной традицией.