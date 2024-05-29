О них не знает 90% туристов: что за тайные комнаты есть в аэропортах и кого туда могут поместить

Российские аэропорты не могут похвастаться наличием специальных комнат и отсеков для комфортного пребывания пассажиров в ожидании рейса. Да, есть платные залы ожидания, где всегда работает кондиционер, кафе и можно посидеть без созерцания суеты и детских криков. Комната матери и ребенка тоже не в счет. Они по умолчанию должны быть даже в рядовых торговых центрах.

Источник фото: news.ru/Petrov Sergey/Globallookpress.com

news.ru/Petrov Sergey/Globallookpress.com

Сегодня расскажем об особых, тайных помещениях, которые давно пользуются спосом в воздушных гаванях разных стран. Так, в Чикаго (аэропорт О Хара) есть зал для йоги и медитации. На большом экране можно смотреть различные асаны. Звучит приятная музыка для релакса, а информация о рейсах регулярно обновляется на специальном табло, чтобы не забыться и не опоздать.

В Лас-Вегасе предусмотрены сверхкомфортные спальные отделения. В них есть розетки для USB, чтобы подзарядить гаджеты и удобные кровати с чистейшим постельным бельем. За пару часов пребывания в этом раю придется отдать порядка 35 долларов. Но оно того точно стоит.

В аэропорту Шеннона (Ирландия) предусмотрена специальная сенсорная комната. Ее посещают как люди с аутизмом, так и пожилые пассажиры и интроверты, которые не могут долго находиться в толпе и нуждаются в уединении. Здесь можно мгновенно прийти в равновесие, созерцая меняющие цвет светодиоды, стену с "волнами" и водную трубку с огромным количеством прозрачных пузырьков.

Источник фото: news.ru/Petrov Sergey/Globallookpress.com

news.ru/Petrov Sergey/Globallookpress.com

Есть и такие комнаты, куда лучше не попадать. К примеру, в Питтсбурге перед рейсом или после него можно угодить в помещение для дебоширов, пьяниц и даже уголовников. Нелегалов тоже отправляют сюда. По условиям это вылитая тюрьма с решеткой на двери, прикрученной к полу металлической кроватью и умывальником.

Ну и самая жуткая комната находится в Амстердаме, аэропорт Схипхол. Это мини-морг, куда привозят тех пассажиров, кому не повезло долететь до места назначения живым. Сюда же доставляют гробы с телами умерших в других странах.

Источник фото: news.ru/Petrov Sergey/Globallookpress.com