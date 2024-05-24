Обычай, жуткий до дрожи: где проводят свадьбы мертвецов

Современные цивилизованные люди полагают, что пугающие свадебные традиции сегодня сохранились разве что у обособленно живущих племен в Африке или Южной Америке. Как бы ни так. Оказывается, с подобным можно столкнуться даже в развитых странах, в частности в Китае.

Что такое свадьба мертвых

Такое название выбрано не просто для красного словца. Обычай под названием «минхунь» действительно предполагает, что в брак будут вступать мертвецы. Появилась традиция еще в III–II веках до нашей эры и в некоторых регионах существует до сих пор.

Обычай породил сплав традиционной китайской культуры и конфуцианства. Издревле китайцы верили, что полноценная жизнь человека возможна только в том случае, если он обретет семью. Причем неважно, сделает это он, будучи в добром здравии, или уже после кончины. Члены семьи почившего одинокого родственника считают необходимым непременно найти для него спутника жизни. Конечно, потенциальный муж или жена тоже должны быть мертвы. Так что покойников женят между собой.

Причем свадьба усопших почти ничем не отличается от бракосочетания живых. На церемонию приходят гости, дарят подарки, едят, пьют и танцуют. А в конце покойников хоронят в одной могиле.

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Страшные последствия

В Китае существует гендерный дисбаланс — в стране больше мужчин, чем женщин. Из-за этого почивших «невест» на всех не хватает. Это привело к появлению «черных» бизнесменов. Они готовы съездить в другой район Поднебесной и выкопать для безутешных родственников усопшего «жену».

А иногда разграблением могил дело не ограничивается. В 2017 году в провинции Хэбэй был арестован мужчина, который убил шесть женщин и продал их тела желающим совершить минхунь.

Также известны случаи, когда китаянки в пожилом возрасте соглашались продать свое тело после смерти. При этом деньги требовали вперед, пишет автор Дзен-канала «Совсем другая история».

Источник фото: Legion-Media

Где до сих пор соблюдают древний обычай

В крупных городах Китая минхунь не совершают, а вот в сельской местности обычай все еще распространен, в частности его придерживают жители деревень в районе Лессового плато.

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