Один выезд с парковки — тяжелое ДТП: на Ветеранов пострадал подросток на электросамокате

Опубликовано: 20 апреля 2026 11:19
 Проверено редакцией
Один выезд с парковки — тяжелое ДТП: на Ветеранов пострадал подросток на электросамокате
Один выезд с парковки — тяжелое ДТП: на Ветеранов пострадал подросток на электросамокате
Global Look Press / Maksim Konstantinov
А тем временем в Петербурге могут запретить движение на электросамокатах в центре города.

В Петербурга произошло ДТП с электросамокатом. На проспекте Ветеранов 17-летний школьник передвигался на арендованном СИМ и попал под колёса «Хонды».

Подростка в тяжёлом состоянии увезли в больницу, сообщает "Фонтанка".

Что произошло

По данным полиции, школьник двигался по тротуару на кикшеринговом самокате. В этот момент автомобиль выехал с парковки и сбил его. За рулём машины был 55-летний мужчина.

Почему такие происшествия стали частными

История на проспекте Ветеранов снова показывает, что опасными являются самокаты в плотном городском потоке. Это особенно заметно там, где тротуары узкие, а людей много.

На этом фоне в Петербурге уже обсуждают более жёсткие меры. В городе рассматривают запрет движения электросамокатов в историческом центре.

Чиновники считают, что Петербург готов к такой инициативе. Главная причина — узкие тротуары в центре, не соответствующие современным ГОСТам.

Пропускать по этим тротуарам самокаты вместе с пешеходами небезопасно. Именно поэтому тема ограничения сейчас звучит всё громче.

Юлия Аликова
