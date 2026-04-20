Один выезд с парковки — тяжелое ДТП: на Ветеранов пострадал подросток на электросамокате

В Петербурга произошло ДТП с электросамокатом. На проспекте Ветеранов 17-летний школьник передвигался на арендованном СИМ и попал под колёса «Хонды».
Подростка в тяжёлом состоянии увезли в больницу, сообщает "Фонтанка".
Что произошло
По данным полиции, школьник двигался по тротуару на кикшеринговом самокате. В этот момент автомобиль выехал с парковки и сбил его. За рулём машины был 55-летний мужчина.
Почему такие происшествия стали частными
История на проспекте Ветеранов снова показывает, что опасными являются самокаты в плотном городском потоке. Это особенно заметно там, где тротуары узкие, а людей много.
На этом фоне в Петербурге уже обсуждают более жёсткие меры. В городе рассматривают запрет движения электросамокатов в историческом центре.
Чиновники считают, что Петербург готов к такой инициативе. Главная причина — узкие тротуары в центре, не соответствующие современным ГОСТам.
Пропускать по этим тротуарам самокаты вместе с пешеходами небезопасно. Именно поэтому тема ограничения сейчас звучит всё громче.