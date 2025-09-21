Одни собирают, другие обходят за километр: какие грибы едят медведи

Медведь — тот ещё грибник. Для него лес — не только дом, но и бесконечный гастроном. В меню косолапого грибы занимают важное место: они помогают набрать вес перед спячкой и восполнить запас минералов.

Но в отличие от неопытного дачника, медведь никогда не сунет в пасть мухомор или бледную поганку — инстинкт подсказывает, что такие дары леса опасны.

Главные любимцы — белые грибы. Они растут в тех же местах, что и сам хозяин тайги: сосновые боры, еловые опушки, дубравы. Подберёзовики — ещё один хит сезона. Особенно важны весной и в начале лета, когда организм зверя только просыпается после зимней спячки и остро нуждается в марганце и микроэлементах.

Сыроежки и рыжики — массовка, но очень полезная. Растут большими семьями, и медведь, найдя поляну, не уйдёт, пока не насытится. А вот оленьи трюфели, которые человеку несъедобны, для Михаила Иваныча — настоящий деликатес: концентрированный белок, спрятанный под землёй.

Секрет прост: медведь ориентируется на нюх и память. Он запоминает грибные места и с лёгкостью отличает свежий крепкий гриб от старого и червивого. А ещё — работает на лес: вместе с помётом разносит споры по округе. Так что, когда медведь завтракает боровиками, он невольно «сажает» грибные поляны будущего.

Итог: белые, подберёзовики, сыроежки, рыжики и даже трюфели идут в ход. А вот мухоморы и поганки остаются нетронутыми — их Косолапый обходит стороной, словно опытный грибник.