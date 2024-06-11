Одни возмущены, другие рады: в Китае появись женские туалеты с таймерами

В Китае государство пристально следит за жизнью граждан. В стране установлено более 700 миллионов камер видеонаблюдения. Это почти по одной на каждых двух жителей. И помимо этого, гражданам пришлось столкнуться еще с одним нововведением, которое, как считают некоторые, стало очередным случаем вмешательства в частную жизнь. В одном из туристических мест кабинки в женском общественном туалете оборудовали таймером.

Как это работает и для чего нужно

Таймер включается тогда, когда посетительница заходит в кабинку. Надпись на небольшом экранчике, закрепленном над дверью, меняется с зеленой «никого внутри» на красный с отсчетом секунд.

Нововведение появилось в общественном туалете на рядом с гротами Юньган на северо-востоке Китая. Считается, что это позволит разгрузить женские туалеты. Люди не будут задерживаться внутри, зная, что остальные посетители наблюдают за тем, сколько времени занята кабинка.

Что думают люди

Переоборудование кабинок вызвало весьма неоднозначную реакцию со стороны туристов и интернет-пользователей. Кто-то счел появление дисплеев положительным моментом, а кто-то раскритиковал.

«Я думаю, что это передовое нововведение, которое может предотвратить непонятные очереди и стук в двери. Но, надо признаться, я чувствовала себя немного неловко, как будто за мной наблюдают», — сообщила одна из посетительниц.

Другие отметили, что из-за таймеров общественному порицанию могут подвергнуться те люди, которым стало плохо. А некоторые даже задались вопросом о том, почему власти вообще тратят на такую бессмыслицу деньги.

«Это действительно неслыханно… Кто-нибудь будет сидеть в общественном туалете туристического места, чтобы просто поиграть на своем телефоне? Как был утвержден бюджет этого проекта?» — приводит слова пользователей Сети портал Asia One.

Между тем представители туристического места отметили, что посетитель может находиться в кабинке столько, сколько пожелает. Таймер не будет пищать, сообщая о необходимости покинуть туалет.

Источник фото: Legion-Media

Источник фото: Legion-Media