Огурцы на даче давно не сажаю: Ращу их дома - и гребу сочные сладкие зеленцы
15 лет - только начало: какие собаки являются долгожителями - всего 4 породы Полезное
От Новознаменки до Невы: как Петербург укрепляет защиту от паводка Город
Можно ли есть мидии из Финского залива? Вопросы о Петербурге
Правило, спасающее жизни: почему командир и второй пилот не могут есть одно и то же Полезное
Вместо свеклы - мышиные хвостики: 3 причины хиленького урожая - запишите на будущее Полезное
Огурцы на даче давно не сажаю: Ращу их дома - и гребу сочные сладкие зеленцы

Опубликовано: 17 марта 2026 07:32
 Проверено редакцией
Советы по выращиванию огурцов дома.

Дачники привыкли, что огурцам на участке требуется большая грядка, они сильно разрастаются. Мало кто выращивает хрустящие огурчики прямо у себя на окне, и очень зря.

Как вырастить огурцы в домашних условиях, рассказывают на канале "Дачные будни", следуйте простым советам, и кусты отблагодарят вас сочным урожаем.

Первое, что необходимо, - выбрать сорт. Выбирайте огурцы самоопыляющиеся, для которых участие насекомых в переносе пыльцы не нужно. Такие растут прямо на подоконнике без каких-либо проблем.

Не забудьте и о высоте кустов - выбирайте не самые высокие и раскидистые, иначе на окне у вас будут настоящие джунгли.

Выращивание дома

Семена сначала сажаем в небольшие стаканчики, а после появления 4 настоящих листочков вместе с комом земли переносим растения в более крупные горшки, огурцам будет достаточно емкостей в 5 литров на каждое растение.

Создадим для кустов огурцов питательную среду - для дренажа насыплем на дно горшка керамзит, половину ёмкости заполним верховым торфом, добавим вермикулит, смесь для удобрений, золу, биогумус. Всё перемешиваем, не затрагивая при этом слой керамзита, он должен остаться на дне горшка.

После пересадки кусту огурца необходим обязательный полив тёплой водой и отдых под фитолампой. Так пересадка для растения пройдёт без особенного стресса.

Когда кустики начнут выращивать длинные лианы, не забудьте их закрепить, можно использовать длинные вертикальные подставки, верёвки или любые другие придуманные вами приспособления, но на земле плети огурцов лежать не должны.

Ранее издание "Городовой" рассказывало, как можно определить даты пикировки рассады томатов.

