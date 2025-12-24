Оладушки из бананов: больше не выбрасываю почерневшие - экономят мне на молоке и сахаре

Увидели на столе почерневшие, мягкие бананы, которые уже страшно есть в сыром виде? Поздравляем — у вас в руках не мусор, а идеальная основа для нежных, ароматных оладий. И для них не нужны ни молоко, ни кефир — только базовые продукты, которые есть в любом холодильнике. Завтрак будет готов быстрее, чем закипит чайник.

Секрет успеха — именно в перезрелых, почти чёрных бананах. Они слаще, ароматнее и легче разминаются в однородное, липкое пюре, которое заменяет жидкость в тесте. Всё, что нужно — размять один такой банан вилкой до состояния густой кашицы.

Дальше — дело техники: добавьте одно яйцо, столовую ложку сахара (можно меньше, если банан очень сладкий), чайную ложку ванильного сахара для аромата и щепотку соли для баланса вкуса. Всыпьте 60 граммов муки с половиной чайной ложки разрыхлителя — тесто будет густым, липким и податливым.

Ключевой момент — жарить на хорошо разогретой сковороде с небольшим количеством масла на минимальном огне. Перезрелые бананы содержат много сахара, который быстро карамелизируется и пригорает. Дайте оладьям по 2-3 минуты с каждой стороны под крышкой — они должны стать румяными, воздушными и пропечёнными внутри.

В результате вы получите оладьи с ярким банановым вкусом, плотной, но влажной текстурой, похожей на маленькие панкейки. Они хороши сами по себе, со сметаной, мёдом или просто так — как сладкий и быстрый способ спасти утро и не дать пропасть продуктам.