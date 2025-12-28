Городовой / Полезное / «Оливье», версия дорого-богато: без пресной колбасы и картошки получается салат богов
«Оливье», версия дорого-богато: без пресной колбасы и картошки получается салат богов

Опубликовано: 28 декабря 2025 09:18
Фото: Городовой.ру

Теперь на праздники на столе только лакшери версия.

Салат «Оливье» с докторской колбасой — это классика, но давно уже не сенсация. Если вы устали от этого пресного, «нищенского» варианта и хотите подать на стол блюдо, от которого гости ахнут, у нас есть решение. Это «Оливье», где каждый ингредиент прошёл через огонь и специи, а на выходе получился не салат, а кулинарный шедевр.

Секрет — не в нарезке, а в запекании. Морковь и картофель не варятся, а запекаются в духовке в фольге с солью, перцем и маслом. В процессе они не развариваются, а карамелизуются, сохраняя свой яркий цвет, сладость и насыщенный аромат. С ними в духовке на соседнем противне томится говяжья лопатка, тоже завёрнутая в фольгу. Мясо получается невероятно сочным, ароматным и нарезается на идеальные кубики.

Когда запечённые и остывшие овощи и мясо нарезаны, к ним добавляются рубленые корнишоны, зелёный горошек и традиционные варёные яйца. Но главный, взрывной акцент — в заправке. В классический майонез (можно взять домашний) выдавливается сок половинки свежего мандарина. Эта капля цитрусовой кислотности и свежести волшебным образом связывает все тяжёлые компоненты, добавляя лёгкую, едва уловимую пикантность, которую не даст ни один лимон.

Всё тщательно перемешивается — и салат готов. Вы получаете не майонезную массу с непонятными кусочками, а яркое, слоёное блюдо, где чувствуется дымок от духовки, сладость моркови, насыщенность мяса и лёгкий цитрусовый финал. Попробовав его, вы уже никогда не вернётесь к старому «Оливье». Это не салат, а заявление.

Автор:
Игорь Мустафин
 Проверено редакцией
Полезное
